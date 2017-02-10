CAS лишил российскую бегунью Савинову-Фарносову золота ОИ-2012

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Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова дисквалифицирована на четыре года. CAS принял такое решение из-за нарушения спортсменкой антидопинговых правил перед Олимпиадой в Лондоне. Кроме того, она лишена всех наград, завоеванных в период с июля 2010 года по август 2013.

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать российскую спортсменку Марию Савинову-Фарносову на четыре года. Кроме того, она лишена золотой медали в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

В CAS отметили, что такое наказание последовало из-за нарушения российской легкоатлеткой антидопинговых правил перед Олимпиадой в Лондоне.

Срок дисквалификации Саиновой-Фарносовой начинает действовать с конца августа 2015 года, а также она лишается всех наград, завоеванных в период с июля 2010 года по август 2013.

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