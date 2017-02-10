Биатлонистку Глазырину отстранили от соревнований из-за доклада Макларена
Теги: Спорт биатлон допинг дисквалификация
В IBU сообщили о временном отстранении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной от соревнований. Спортсменка должна была принять участие в чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Теперь она пропустит этот турнир.
Российскую биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований. Как сообщает ТАСС, такое решение приняли в Международном союзе биатлонистов (IBU) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартовал 9 февраля в австрийском Хохфильцене. В частности, она должна была выйти на дистанцию в спринтерской гонке в пятницу. Теперь, по данным "Спорт-экспресс", ее заменит Ирина Услугина. Также Россию в гонке будут представлять Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова.
Кроме того, на 13 месяцев дисквалифицирована олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг. В 2016 году допинг-тест спортсменки дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол.
Ранее IBU объявил, что открывает расследование в отношении Союза биатлонистов России. Кроме того, там потребовали от Международного Олимпийского комитета (МОК) проверить допинг-пробы всех действующих атлетов, выступающих в этом виде спорта.
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