Пассажир рейса Москва - Берлин угрожал взорвать самолет

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Пассажир, летевший из российской столицы в Берлин, сообщил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была. Вылет лайнера был на некоторое время отложен, опасных предметов на борту не обнаружили. В настоящее время авиахулиган дает показания.

В "Домодедове" задержан вылет рейса из Москвы в Берлин. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Один из пассажиров рейса после конфликта с экипажем высказывал угрозы взорвать самолет. Каких-либо взрывчатых веществ на борту обнаружено не было, хулиган задержан.