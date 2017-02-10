Курсы доллара и евро обновили минимумы с июля 2015 года

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Курс доллара на торгах Московской биржи опустился до 58,52 рубля. Таким образом, он достиг минимального значения с июля 2015 года. Кроме того, курс евро также упал до самой низкой отметки с июля 2015 года. Он равен 62,25 рубля.