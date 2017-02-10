Курсы доллара и евро обновили минимумы с июля 2015 года
Курс доллара на торгах Московской биржи опустился до 58,52 рубля. Таким образом, он достиг минимального значения с июля 2015 года. Кроме того, курс евро также упал до самой низкой отметки с июля 2015 года. Он равен 62,25 рубля.
Курс доллара США обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 58,52 рубля. Об этом сообщает "Интерфакс". Падение составило 42,5 копейки.
Между тем, евро в этот момент упал на 55 копеек. Курс европейской валюты составляет 62,25 рубля.
По словам экспертов, рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Это происходит после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи - 90%.