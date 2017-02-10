В Ростове обнаружили ползающего в одних ползунках по тротуару младенца

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Ростовские следователи проверят сообщение о полуторагодовалом младенце, который в одних ползунках ползал по тротуару на морозе, пока его дядя спал. По данным СМИ, врачи диагностировали у ребенка общее переохлаждение и обморожение рук и ног.

СКР по Ростовской области инициировал доследственную проверку по факту сообщений из СМИ о младенце, которого нашли без присмотра на морозе. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, следователи проверят все обстоятельства, изложенные в материалах, а также дадут правовую оценку действиям родителей ребенка.

Согласно версии, пока официально неподтвержденной, родители пострадавшего малыша оставили его под присмотром своего родственника. Мужчина проследил, чтобы ребенок заснул, после этого задремал сам. Через некоторое время ребенок проснулся, вышел через незапертую калитку со двора и в одних ползунках ходил по улице, пока его не увидели соседи. Прибывшие на место врачи диагностировали у младенца общее переохлаждение и обморожение рук и ног.

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