Девушка выкинула своего похитителя из машины в Москве

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В центре Москвы на Ленинском проспекте мужчина затолкал девушку в ее внедорожник и уехал. Позднее жертва похищения смогла обхитрить преступника и выкинула его из машины. Похититель сбежал с места происшествия. Сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.

В Москве на Ленинском проспекте неизвестный мужчина схватил девушку, затолкал ее во внедорожник Audi и скрылся с места происшествия. В связи с этим в городе ввели план "Перехват".

Свидетели отмечают, что водитель внедорожника перед похищением совершил грабёж на Ленинском проспекте. По данным портала Life, автомобиль принадлежал самой похищенной девушке.

Позднее стало известно, что жертва похищения сама смогла отбиться от злоумышленника. Она обхитрила похитителя, пересев за руль. После этого ей удалось выкинуть мужчину из машины. Преступник сбежал. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.