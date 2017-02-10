Украина проведет стрельбы из "Буков" вблизи Крыма

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Украина проведет учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук" в Херсонской области недалеко от Крыма. Как сообщил представитель украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк, всего планируется провести около 25 тактических учений с участием ЗРК "Бук М1" на различных полигонах.

Вооруженные силы Украины проведут стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук" в Херсонской области вблизи Крыма. Об этом сообщил представитель украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - сказал он.

Всего, по его словам, для обеспечения слаженности ракетных подразделений будет проведено около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями. Также запланировано почти 25 тактических учений с участием ЗРК "Бук-М1" на различных полигонах и 35 тактико-специальных маневров с подразделениями обеспечения.

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