Экс-губернатор Пермского края Басаргин назначен главой Ространснадзора

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового главу Ространснадзора. Им стал бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Глава правительства России Дмитрий Медведев назначил главой Федерального агентства по надзору в сфере транспорта бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

"С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора", - отметил Медведев в ходе встречи с Басаргиным, передает ТАСС.

По словам руководителя кабмина, речь идет об очень серьезной работе, охватывающей все виды транспорта, в том числе, с точки зрения обеспечения безопасности перевозок пассажиров, транспортировки грузов, которые по той или иной причине могут причинить вред окружающей среде.

В свою очередь, Басаргин поблагодарил Медведева за доверие и поддержку. По его словам, новый участок работы является очень ответственным. Кроме того, он подчеркнул, что в данной сфере необходимо, в частности, обеспечить развитие бизнеса при соблюдении безопасности пассажиров. "Я постараюсь это доверие оправдать", - сказал Басаргин.

Должность главы Ространснадзора стала вакантной в октябре 2015 года, когда руководивший ведомством Евгений Дитрих был назначен первым заместителем министра транспорта России. С тех пор обязанности руководителя исполнял замглавы Ространснадзора Сергей Сарицкий.