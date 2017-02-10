Три человека погибли из-за обрушения кровли картофелехранилища под Тулой

Теги: жертвы Происшествие тула

В Тульской области произошло обрушение кровли в картофелехранилище. В результате инцидента погибли три человека. Еще один пострадавший может находиться под завалами.

Три человека погибли в результате обрушения кровли в картофелехранилище в Тульской области.

По данным ТАСС, обрушение произошло на площади 160 квадратных метров. Это случилось в населенном пункте Поповка в Чернском районе. На месте происшествия ведутся поисковые работы. Причины обрушения пока неизвестны.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что произошло обрушение пристройки к ангару. Его площадь составила порядка 40 квадратных метров. Вероятно, трагедия произошла из-за большого количества снега на крыше здания. "Под завалами, возможно, находится еще один человек, поиски продолжаются", - рассказал собеседник агентства.