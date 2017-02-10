Путин назвал Словению замечательным местом для встречи с Трампом

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Словения является замечательным местом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, Москва готова к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном.

Президент России Владимир Путин назвал Словению "замечательным местом" для возможной встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Так он отреагировал на предложение со стороны Любляны содействовать организации этой встречи на своей территории.

"Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", - приводит слова Путина "Интерфакс". Также президент напомнил, что российско-американские встречи в Любляне уже были.

Кроме того, российский лидер заявил о готовности Москвы к полноформатному восстановлению отношений с Вашингтоном и приветствовал позицию по этому вопросу Дональда Трампа.

"Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и американского народов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором в Москве.

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