Полиция назначила штраф водителю директора "Ленкома"

Теги: полиция пдд штрафы нарушение Происшествие москва

Водителю автомобиля Марка Варшавера назначен штраф в две тысячи рублей за езду по тротуару в центре Москвы. Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование инцидента на улице Малая Дмитровка возле театра "Ленком".

Полицейские назначили административный штраф в размере двух тысяч рублей водителю автомобиля директора "Ленкома" Марка Варшавера, ездившему по тротуару в центре Москвы в четверг вечером. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

"По факту нарушения была проведена проверка. Водитель автомобиля был установлен и приглашен в подразделение, где в отношении него был составлен материал и вынесено постановление о штрафе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная полиция проводит расследование инцидента на тротуаре возле театра "Ленком". Накануне в интернете появилось видео, на котором внедорожник директора театра Марка Варшавера стоит на тротуаре на Малой Дмитровке, а сам владелец оскорбляет снимающего его молодого человека и даже угрожает сдать его в полицию.

Читайте также:

Марк Захаров заступился за нахамившего пешеходу директора "Ленкома"

Директор "Ленкома" прокомментировал инцидент с нарушением ПДД в Москве

Полиция заинтересовалась ездой автомобиля с номерами "АМР" по тротуару