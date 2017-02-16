Голосование. Вывод советских войск из Афганистана был правильным решением?

Тема программы "Право голоса": Интернациональный долг. 15 февраля исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. За время присутствия американского контингента в стране ситуация с безопасностью там не улучшилась. Миссия ООН по содействию Афганистану опубликовала доклад, согласно которому 2016 год стал рекордным по числу жертв среди гражданского населения. Существует ли силовое решение у афганской проблемы? У вас есть право голоса - голосуйте.