В Раде зарегистрировали постановление об отставке Гройсмана

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В Верховной Раде зарегистрировано постановление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Главным инициатором документа выступила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Верховная Рада Украины рассмотрит постановление об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Главным инициатором выступила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Кроме нее в списке еще 13 депутатов

В понедельник, 6 февраля, Тимошенко заявила, что ее фракция будет инициировать отставку правительства.