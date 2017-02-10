В Турции заявили, что передавали координаты своих военных России

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В турецком Генштабе ответили на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российская сторона руководствовалась теми координатами, которые были переданы Анкарой при нанесении ударов по террористам в Сирии. По словам турецких военных, они дважды передавали координаты нахождения "дружественных подразделений" в САР.

Генштаб Вооруженных сил Турции утверждает, что передавал российской стороне координаты расположения своих военных в Сирии за день до инцидента. Об этом сообщает "Интерфакс".

В Генштабе заявили, что турецкие военные на протяжении десяти последних суток находились на том же месте в районе города Эль-Баб. "В последний раз 8 февраля после попадания ракеты из подконтрольного Российской Федерации региона по дружественным подразделениям в 23:11 координаты наших военных были сообщены командованию на базе Хмеймим. В то же время военный атташе России в Анкаре был приглашен в Генштаб, где ему повторно были переданы эти координаты", - отмечается в заявлении Генштаба Турции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные "в ходе нанесения авиационных ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы" турецкими партнерами. По его словам, в пределах этих координат турецких военных не должно было быть. "Поэтому эти непреднамеренные удары имели место", - отметил представитель Кремля.

Накануне, 9 февраля, в Генштабе ВС Турции сообщили, что в результате случайного попадания боеприпаса с самолета ВКС России погибли трое турецких военнослужащих. Также там рассказали о ранении 11 человек. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб в Сирии во время бомбометания по позициям боевиков.

Позднее соболезнования турецкому президенту Реджепу Эрдогану выразил российский лидер Владимир Путин. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов также обсудил этот инцидент со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром.

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