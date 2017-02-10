Пассажир избил сотрудника авиакомпании "Победа" во "Внуково"

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В ночь на пятницу опоздавший пассажир рейса Москва-Челябинск избил представителя авиакомпании "Победа". Он плюнул в лицо сотруднику перевозчика, а затем нанес ему несколько ударов по голове. Представитель авиакомпании сразу же позвонил в правоохранительные органы, однако нападавший задержан не был.

Пассажир избил сотрудника авиакомпании "Победа" в столичном аэропорту "Внуково" из-за опоздания на рейс. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика. Инцидент произошел в ночь на пятницу.

"Пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск явился на стойку регистрации, когда регистрация была уже закрыта, а до окончания посадки на борт оставалось всего три минуты. Ему было обоснованно отказано в перевозке, после чего пассажир поднялся в офис авиакомпании и начал требовать возврата денег за неиспользованный билет. Затем он плюнул сотруднику компании в лицо и применил грубую физическую силу, нанеся несколько ударов в голову", - отмечено в сообщении.

Затем представитель "Победы" сразу же позвонил линейный отдел внутренних дел на транспорте с просьбой разобраться с данным пассажиром, однако нападавший оперативно вышел из офиса и не был задержан. Впоследствии сотрудник авиакомпании обратился за медпомощью и написал заявление в правоохранительные органы.

Кроме того, авиаперевозчик призывает депутатов Госдумы ускорить темпы введения уголовной ответственности для дебоширов, а также "черных списков" подобных пассажиров.

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