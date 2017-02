Чем закончится война Трампа с американскими СМИ

Теги: В мире сша трамп

То, что Charlie Hebdo уже давно перешел все границы морали - признанный факт. Но то, что эти границы переходят и респектабельные СМИ, это стало безусловным событием недели. Почему же западная пресса наплевала на журналистскую и общечеловеческую этику – в репортаже "ТВ Центра".

Трамп – сумасшедший. Это новый диагноз, который американские СМИ поставили президенту США. Играть в психиатров журналисты начали с отчаяния – всё, что они придумывали до сих пор, не срабатывало. Ксенофоб, расист и бабник-женоненавистник – эти ярлыки не утопили Трампа. Именно поэтому было решено ударить по здоровью психическому. Если народ убедить, что их президент не в себе, то тогда уже с легкостью можно будет доказать, что все его заявления и указы – это бред сумасшедшего, передает "ТВ Центр".

Пока же ненормально выглядит сама американская пресса. Так, газета New York Times опубликовала статью, в которой опустилась до обсуждения халата президента, в котором он ходит по Белому дому, и особый акцент сделала на том, что Трамп на самом деле никаких решений не принимает, всё в руках его команды, которая больше похожа на сборище недееспособных чудаков.

Следом за New York Times журнал The New Yorker напечатал вроде как юмористическую заметку о сумасшедшем Трампе. Но, чего только стоит заголовок "Трамп жалуется, что журналисты игнорируют голоса, звучащие в его голове". Ну а вся статья посвящена Трампу – шизофренику, который слышит восхитительные голоса, и рекомендует всем к ним прислушиваться, а для этого не прессу читать, а его Twitter. Кстати, почему Трамп призывает читать его Twitter, он уже объяснял, и его версия кажется гораздо разумней, чем аргументы журналистов.

"Слушайте, мне не нравится твитить. Есть еще много вещей, которыми я мог бы заняться. Но я сталкиваюсь с лживыми СМИ, с крайне бесчестной прессой. И это единственная возможность противостоять им", - сказал Трамп.

И ведь действительно Трампу приходится именно противостоять – в прямом смысле этого слова, потому что СМИ не просто объявили ему войну, а войну, которая ведется без каких-либо правил. Западные журналисты, так активно обвиняющие Трампа в отсутствие политкорректности и дипломатичности, сегодня сами ведут себя так, будто абсолютно забыли, что такое элементарное здравомыслие.

Журналист: Вы уважаете Путина?

Трамп: Да, я его уважаю, но…

Журналист: Действительно? Почему?

Трамп: Я уважаю многих людей, но это не значит, что я смогу с ними поладить. Он — лидер своей страны. По-моему, лучше поладить с Россией, чем нет. И если Россия поможет нам в борьбе с террористами ИГ — нашей главной борьбе — и с исламским терроризмом по всему миру — то это будет хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею. Очень возможно, что нет.

Журналист: Путин же убийца?

Трамп: Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?

В Кремле, заявили, что за подобные слова телеканал Fox News должен извиниться. Но журналист Билл О'Рейли будто бы и не понял, в чем конкретно претензия. "Администрация Путина потребовала, чтобы я - ваш скромный слуга, простой корреспондент, извинился за свои слова. Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так... в 2023-м", - сказал он.

Пока Билл пытается осознать, что с ним не так, на помощь ему пришли его более вменяемые коллеги из американского журнала National Interest. В статье для Fox News и ему подобных доступно объясняется, почему пресса и политики должны очнуться и начать мыслить более реалистично: "Трудно себе представить, что возник бы точно такой же переполох, скажи президент Трамп, что он уважает китайского лидера Си Цзиньпина. Назвал бы Билл О'Рейли Си Цзиньпина убийцей? А ведь в Китае гораздо больше нарушений прав человека, чем в России. Но китайцы незаменимы для Запада в экономическом плане, и у них очень тесные деловые отношения с западными СМИ, а также с компаниями, которые занимаются рекламой в печати и в эфире. С русскими все не так. В том выборочном негодовании, каким отличаются наши СМИ, нет никакой высокой морали".

Но о высокой морали сегодня речи вообще не идёт. Причем, это касается не только американских журналистов, но и европейских. В один миг европейские СМИ вдруг отреклись от толерантности, которою так активно пропагандировали и лелеяли. Сегодня Трамп для Европы – страшнее беженцев и террористов, с ними они готовы мириться, разговаривать, и искать компромиссы - с Трампом же журналисты категоричны. Причем, у них есть железное оправдание – защита демократии, по крайней мере, именно так объяснил свою обложку редактор журнала Spiegel. Коллеги аргумент не приняли.

"Подобные обложки и подобные заголовки - это просто неприемлемо. Ничего подобного нельзя было представить во время эры Обамы. Да, если бы такое случилось, редакторов бы немедленно арестовали и посадили в тюрьму. Это абсолютно шокирующе, что такое поведение прессы сейчас считается приемлемым. Если бы я был на месте Трампа, я бы вел себя крайне осторожно, и я бы тщательно поработал со своей охраной, потому что я думаю, что его жизнь в опасности", - говорит политолог Джордж Самуэли.

Но спецслужбы, да и вообще весь Вашингтон демонстрируют абсолютную невозмутимость. Почему, например, в декабре рядового американца Кевина Крона мгновенно арестовали за публикацию в соцсети размышлений об убийстве Трампа, а к прессе же нет никаких претензий. Может быть, потому что журналисты действуют согласно распоряжениям сверху? Что интересно, заказчика выдаёт даже подчерк. Достаточно просто сравнить обложки журналов.

"Пресса, которая освещает события с Трампом, очень похожа на прессу, которая освещает события с Путиным. Поразительный феномен. Это уже своего рода на пике истерики. То, как последние 5-6 лет западные СМИ освещали Россию, теперь так же освещается и Трамп", - отметил Самуэли.

Остается только понять, к чему пресса готовит американцев, да и самого Трампа – к тому, что скоро случится импичмент, или же на призывы СМИ расправиться с Трампом заманивается какой-то сумасшедший, который поверит в бредни журналистов и возненавидит нового президента Америки до такой степени, что Трамп не на картинке, а в жизни будет взят на мушку.

Вера Щирова, Артем Данцевич, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".