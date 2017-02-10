Что ждать от женщин-политиков

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На этой неделе наконец-то дала о себе знать Хиллари Клинтон. В первом после инаугурации Трампа видео бывший кандидат от демократов заявила, что будущее за женщинами. Начав тем самым, как полагают эксперты, новую избирательную кампанию - по данным газеты New York Daily News, Клинтон намерена побороться за пост мэра Нью-Йорка. К концу недели проявилась и новая первая леди - Меланья Трамп назначила социального пресс-секретаря Белого Дома.

Она еще не успела спуститься по ступеням Капитолия, как в Америке уже заговорили - в Белом доме теперь будет "леди совершенство". Ее небесно-голубой наряд на церемонии инаугурации Дональда Трампа даже поспешили сравнить с костюмом Жаклин Кеннеди. Икона стиля, так и непревзойденная с 1960 годов, казалось, обрела достойную преемницу, передает "ТВ Центр".

Как будто сошедшая с обложки глянцевого журнала, Меланья Трамп стала олицетворением американской мечты. У девочки из Словении, с задворок Европы, успешная карьера модели, супруг - миллиардер, а теперь он еще и президент. Но она, став первой леди, вдруг перестала часто, как раньше, появляться на публике. И вообще, вопреки многолетним традициям, не спешит с переездом в Белый дом из Нью-Йорка. Якобы не хочет портить учебу сына переводом в другую школу.

Тем временем в коридорах власти Дональд Трамп, ломающий почти все правила американской политической жизни, упраздняет офис первой леди. Теперь в администрации президента это будет управление первой семьи. На шахматной доске Белого дома, не дожидаясь королевы Меланьи, вперед выдвигаются новые фигуры - дочь Трампа, Иванка, с ее деловой хваткой и ее не менее предприимчивый супруг Джаред. Зять президента - он официально его старший советник. Всем остальным пешкам словно дают понять - теперь это будет командная, а точнее, семейная, игра.

Это уже вызвало ажиотаж в прессе. "Где Меланья?" - задается вопросом газета Washington Post. Какой-то тихий у нее старт. И снова сравнения с Мишель Обамой, которая сразу же проявила активность. И даже с Элеонорой Рузвельт. Та, согласно опросам, остается лучшей первой леди в истории Штатов. В депрессивные 1930-ые годы каждую неделю – пресс-конференции, встречи с избирателями, и это несмотря на пятерых детей. Но Меланье при всей гламурности образа уготована именно семейная роль, считают эксперты.

"Первая для американцев - это семья. И тут эти три фигуры - Меланья, Иванка и ее супруг - каждый играет свою роль. Меланья играет как хранительница очага. Иванка - это, как говорится, бизнес-вумен. Ну и уже не говоря об ее супруге, который сыграл огромную роль в победе Трампа - благодаря его, в общем-то, знаниям того, как работает американская система. Каждый играет свою роль. Это распределение ролей - оно произошло естественно, просто по их характеру", - рассуждает президент Американского университета Эдуард Лозанский.

Пока восточное крыло Белого дома, отведенное для Меланьи, пустует, Иванка Трамп часто мелькает в западном - там, где Овальный кабинет президента. Сама же первая леди появляется в новостях заочно - ее обсуждают, она молчит. Да и на сайте Белого Дома о миссии Меланьи буквально две строчки.

С вопросами травли нынешняя миссис президент знакома лучше многих - на нее сейчас накинулись так же яростно, как и на ее супруга. Она отвечает исками в суды и почти не появляется на публике. Лишь отправляясь на выходные во Флориду, промелькнула в маленьком красном платье - почти lady in red, только вместо шпилек - балетки на босу ногу. Тут же многие заподозрили, что Меланья копирует стиль героини Робин Райт в популярном сериале "Карточный домик" о закулисье американской политики та играет жену конгрессмена, а потом и президента.

Но в отличие от Клэр Андервуд, своим поведением и своим отсутствием в Белом доме Меланья Трамп ставит под вопрос само существование института первых леди. Хотя, говорят эксперты, под еще большей угрозой институт оказался бы, если главой США стала бы Хиллари Клинтон.

Ее называли хозяйкой Белого дома даже после скандала с Моникой Левински. Все, как в русской поговорке, - "муж голова, а жена шея - куда шея повернет, туда голова и смотрит". Правда, Билл, который, как все заметили, на инаугурации Трампа опять смотрел куда-то не туда, вряд ли смог бы стать такой опорой. Скорее, подозревают политологи, он бы просто скитался по Белому дому. А Хиллари была бы первой сразу во всем.

"Первая леди как муза и как соратница - это один вариант, а первая леди как глава государства - это совершенно другой статус и другие требования. К первой леди как главе государства предъявляются, на мой взгляд, точно такие же требования, как и к мужчине. И если женщина достигает этого поста - поста президента или поста премьер-министра - то она должна быть более мужчина, чем сам мужчина на этом посту", - рассуждает доцент факультета международных отношений СПбГУ Елена Стецко.

На каждом фото она одна. Первая в истории женщина, ставшая канцлером ФРГ. А где же первый джентльмен? Профессор химии Иохаим Зауэр - призрак оперы, так окрестила его пресса. Не пришел на первую присягу Ангелы в бундестаге, а на саммите "большой восьмерки" в Германии чувствовал себя явно неловко в одном ряду с первыми леди. Из-за него программу для жен даже пришлось переименовать из дамской в партнерскую. Правда, теперь ему будет не так одиноко - компанию составит супруг британского премьер-министра Терезы Мэй.

Она всегда хотела быть как "железная леди" Маргарет Тэтчер. Жесткая, хваткая. После ее визита за океан в Штатах шутили - это была бы идеальная супружеская пара для Дональда. Не обошлось даже без карикатур.

А во Франции к власти вовсю рвется Марин Ле Пен. Дважды разведенная, она часто говорит с трибуны то, что не всегда решаются сказать мужчины. Например, что Евросоюз уже не тот, а мигранты должны вернуться на родину.

При такой агрессивной борьбе женщин за власть и от первых леди ждут более решительных действий, считают политологи. Но многие, как и Меланья Трамп - в тени своих более заметных мужей. Хотя сама она признается - у нее на все своя точка зрения. Чего именно ждать от Меланьи, станет ясно после первого зарубежного визита американской четы в Лондон, если он состоится.

Борис Иванин, Олег Лапшов, Анна Морозова, Татьяна Каминская, "В Центре событий".