Лавров: Путин и Трамп в январе обсуждали КНДР и Иран

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, о чем говорили российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 28 января. По его словам, они затронули тему Ирана, КНДР, а также нераспространение оружия массового поражения.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили тему Ирана, КНДР, а также проблематику нераспространения оружия массового поражения. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Что касается контактов между президентами, то они разговаривали 28 января по телефону, был подробный, хороший разговор о том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения", - подчеркнул министр в интервью телеканалу НТВ, передает "Интерфакс".

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 28 января. Беседа продолжалась около 45 минут и стала первой после вступления американского президента в должность и второй после его избрания. Тогда сообщалось, что лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с ИГ (деятельность организации запрещена на территории России), а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии. Эту беседу позитивно оценили в Кремле.

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