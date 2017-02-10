Полиция возбудила новое дело против опекуна Михаила Дель

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В отношении опекуна десятерых изъятых детей в Зеленограде возбуждено новое уголовное дело. Оно заведено по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Полиция приняла такое решение в связи с возможной декриминализацией предыдущего уголовного дела.

Полиция возбудила новое уголовное дело в отношении Михаила Дель, который является опекуном десяти детей, изъятых в середине января в Зеленограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Отделом полиции Зеленограда возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Михаила Дель по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что, если в отношении опекуна будет прекращено предыдущее уголовное дело по статье "Побои" связи с ее декриминализацией, то расследование будет продолжаться по новой статье.

Органы опеки 13 января изъяли из приемной семьи в Зеленограде десять детей, многие из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из малышей. Уголовные дела возбуждены против отца, а также по факту халатных действий должностных лиц органов опеки.

В настоящее время дети проходят курс реабилитации. Как сообщил глава департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян, после этого будет решена их дальнейшая судьба. По его словам, дети могут попасть в новую приемную семью, пойти на усыновление или будут проживать в детском центре.

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