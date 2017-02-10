Российские биатлонисты пригласят Фуркада с партнерами на чай

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Сборная России по биатлону планирует пригласить французских спортсменов на чай. Таким способом планируется примирить лидеров двух команд Антона Шипулина и Мартена Фуркада.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что он и команда попытаются устроить церемонию примирения Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.

По его словам, российская команда хочет, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и "не было косых взглядов". "Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются. Тренерам нальём водки. Шучу", - подчеркнул Касперович.

Тренер добавил, что он и его коллеги стараются "принять удар на себя" и больше общаться со спортсменами. По его словам, "вокруг много разговоров, и ситуация непростая".

Ранее появилась информация, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад готовы пожать друг другу руки 11 февраля, передает "Чемпионат.com".

Накануне, 9 февраля, Шипулин рассказал, что Фуркад с человеческой точки зрения "ведет себя очень некрасиво". По его словам, при передаче эстафеты во время гонки француз наехал на лыжу российского биатлониста Александра Логинова. В результате россиянин упал. Кроме того, Фуркад написал в интернете негативный комментарий в адрес Логинова в связи с его дисквалификацией за допинг в 2015 году. Позднее он удалил это сообщение.