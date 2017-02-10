Медведев надеется на "лучшие времена" в отношениях России и ЕС

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Словении Борут Пахор провели встречу в Москве. Глава российского правительства выразил надежду на "лучшие времена" в отношениях России и Евросоюза.

В пятницу с президентом Словении Борутом Пахором в Доме приемов на Воздвиженке встретился глава российского правительства Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Во время беседы премьер-министр подчеркнул, что отношения Москвы и Любляны основаны на исторической дружбе, и развиваются поступательно. Чего, по мнению Дмитрия Медведева, нельзя сказать об отношениях нашей страны с Евросоюзом.

Однако премьер выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону. Политики выразили надежду на прогресс в вопросе стабилизации ситуации на Украине.