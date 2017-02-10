Порошенко выступил против выборов в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу выступил против выборов в Донбассе. Отметим, что выборы прописаны в минских соглашениях.

Петр Порошенко 10 февраля заявил, что организовать голосование на юго-востоке Украины невозможно и отметил, что эту позицию будет отстаивать глава МИД страны на предстоящей встрече в нормандском формате, которая пройдет на уровне министров иностранных дел, передает "ТВ Центр".

По словам Порошенко, выполнить минские соглашения Киев сможет только после очевидного прогресса в части безопасности. Нестабильную обстановку президент Украины объяснил, как обычно, наличием российских войск на территории Донбасса.

"Политические пункты минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса их выполнения в части безопасности. Выборы под российскими дулами и с их солдатнёй вокруг избирательных участков являются абсолютно неприемлемыми и невозможными действиями", - отметил Порошенко.

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