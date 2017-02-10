В Омске аферисты оформили маткапитал на десятки несуществующих детей

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В пятницу суд в Омске аннулировал свидетельства о рождении 56 граждан. В городе расследуют многочисленные случаи мошенничества с материнским капиталом. Аферисты обналичивали средства за несуществующих детей. Общая сумма ущерба превышает десять миллионов рублей. Возбуждено более полусотни уголовных дел.

Сабрина у гражданки Скрипниковой родилась три года назад. В августе. Правда, бойкую девочку с тех пор видели только родители. Она даже соседям на глаза ни разу не попалась, отмечает "ТВ Центр".

В районных судах Омска задались детским вопросом: а был ли вообще мальчик? Или, может быть, девочка. Документы у родителей есть, а детей нет.

Липовыми уже признали 56 детей. Но следователи не сомневаются: несуществующих по факту маленьких россиян намного больше. Фиктивные вторые роды уже обошлись государству больше чем в 10 миллионов рублей.

В частном секторе Омска особенно часто предъявляют документы на детей, которых нет. Заявить о новом ребенке женщине было нетрудно. В ЗАГСе они рассказывали, что рожали на дому. Приводили свидетеля. Тот утверждал: младенца видел своими глазами.

"На основании данных заявлений подозреваемые получали в органах ЗАГС свидетельство о рождении, как правило, на двойню, которое впоследствии предоставляли в территориальное подразделение пенсионного фонда России по Омской области", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Неожиданный всплеск рождаемости двойняшек сотрудников ЗАГСа сначала долго радовал, а потом насторожил. Все младенцы очень похожи друг на друга. Одного ребёнка цыганки так полюбили брать напрокат, что умудрились показать чиновникам пять раз.

Решиться на псевдоблизнецов или фиктивные вторые роды женщин уговаривали, как правило, знакомые мужчины. Материнский капитал члены местной ОПГ делили между собой. Лжемамашам обещали 30%. Многие омички жалуются: провернув аферу, не получили ни копейки. Что, впрочем, от статьи уголовного кодекса их не освобождает. За мошенничество им сейчас грозит до пяти лет тюрьмы.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".