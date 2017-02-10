Асад назвал условие присутствия военных США в Сирии

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Президент Сирии Башар Асад озвучил условие присутствия военного контингента США на территории страны. По его словам, для этого необходимо, чтобы американцы были искрении в борьбе с терроризмом.

Президент Сирии Башар Ассад не исключил возможности проведения досрочных президентских выборов. Об этом он заявил в интервью американскому информационному порталу Yahoo News.

Однако президент отметил, что перед этим необходимо провести парламентские выборы, и по их итогам создать правительство национального единства. Но, по словам сирийского лидера, всё это станет возможно только при условии победы над террористами, передает "ТВ Центр".

При этом Ассад заявил, что предыдущая американская администрация, скорее, только имитировала борьбу с радикалами. А на деле западные страны и их региональные союзники оказывали поддержку экстремистским группировкам. Ситуация изменилась только после того, как к борьбе с террористами в Сирии присоединилась Россия.

"Мы пригласили русских. И они подошли искренне к этому вопросу. Если американцы тоже готовы быть искренними в борьбе с терроризмом, то мы и их будем приветствовать. Война в Ираке привела к созданию ИГ. Кто создал ИГ? Я его создал? Может быть, вы? Мы не давали денег террористам, мы не поддерживали их. А ваша страна поддерживала. И Великобритания, и Франция. И поражение "Исламского государства" началось только после российского вмешательства, не после американского. Русские смогли это сделать — атаковать их и разбить", - заявил Асад.

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