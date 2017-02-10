В России ликвидирован наркосиндикат с оборотом 2 млрд рублей в год

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Сотрудники МВД и ФСБ России совместно ликвидировали крупный наркосиндикат на территории нашей страны. Его ежегодный оборот составлял два миллиарда рублей. Большинство из участников преступного сообщества оказались гражданами Украины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Министерство внутренних дел России совместно с Федеральной службой безопасности ликвидировали крупный наркосиндикат с ежегодным оборотом в два миллиарда рублей и оптовыми складами в 10 регионах нашей страны. Об этом сообщается на сайте МВД.

"Из незаконного оборота изъято более четырех тонн синтетических наркотических средств, 3,5 тонн прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более двух миллионов рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки. Задержано 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что три лаборатории по изготовлению синтетических материалов были расположены в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья. Их производительность составляла от 150 до 500 килограммов в неделю.

Следствием установлено, что в 2015 году на Украине был организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал всю информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Кроме того, в украинских СМИ массово размещались объявления о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров на территории России для вербовки участников наркогруппировки.

В настоящее время правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация преступного сообщества или участие в нем".

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