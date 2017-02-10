Мужчина избил курящую девушку на остановке в Екатеринбурге

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Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, избившего 25-летнюю девушку, курившую на трамвайной остановке. Незнакомец потребовал от нее потушить сигарету, так как он не хотел, чтобы она курила в общественном месте. Она отказалась. В результате все закончилось нападением. Мужчина скрылся с места происшествия до приезда полиции.

Неизвестный мужчина избил 25-летнюю девушку на трамвайной остановке в Екатеринбурге. Незнакомцу не понравилось, что она курила в общественном месте.

Он подошел к ней и попросил затушить сигарету, однако она отказалась, сообщает Life. Впоследствии мужчина набросился на девушку и избил ее.

Как передает "Екатеринбург-онлайн", мужчине на вид было от 40 до 48 лет. На нем была чёрная одежда и тёмные очки. К приезду сотрудников полиции он уже успел скрыться. Сама пострадавшая написала заявление. Подозреваемого ищут.