Рособрнадзор запретил прием в Славяно-греко-латинскую академию

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Рособрнадзором запрещен прием в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. Кроме того, ведомство приостановило действие лицензии столичной Международной академии оценки и консалтинга.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России запретила прием в столичную Славяно-греко-латинскую академию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в НОЧУ ВПО "Славяно-Греко-Латинская Академия", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство приостановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Международной академии оценки и консалтинга в Москве.

Ранее в декабре прошлого года Рособрнадзор запретил прием в пять высших учебных заведений. Проверку не прошли Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

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