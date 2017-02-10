Премьер Польши пострадала из-за ДТП в Освенциме

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Глава Совета Министров Польши Беата Шидло попала в ДТП в городе Освенцим. В автомобиль из ее кортежа врезалась машина, ехавшая по второстепенной дороге. Еще один автомобиль, в котором находилась польский премьер, съехал на обочину. После аварии Шидло доставили в больницу с ушибами.

Премьер-министр Польши Беата Шидло госпитализирована из-за ДТП в городе Освенцим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Речь Посполита".

Ехавший по второстепенной дороге автомобиль врезался в одну из машин правительственного кортежа. Еще одна машина из колонны, в которой ехала премьер, в результате инцидента съехала на обочину.

Глава Совета Министров Польши из-за аварии получила ушибы. По данным "Интерфакса", Переломы ноги мог получить сотрудник бюро охраны правительства.

Film ze strony fb/FaktyOswiecim.



Wypadek Premier Beaty Szydło. pic.twitter.com/lofkRIwapQ — ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 10 февраля 2017 г.

Это не первое ДТП, в которое попадает Шидло. В ноябре 2016 года во время ее визита в Израиль, произошло столкновение автомобилей сопровождения из ее кортежа. Врачам пришлось оказывать помощь охраннику и одному из членов делегации. Причиной аварии предположительно стало лопнувшее колесо в машине, в которой ехали сотрудники польской и израильской охраны. Сама глава Совета Министров Польши тогда не пострадала.