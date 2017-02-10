Подозреваемый в сексуальном насилии над детьми арестован в Москве

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В столице арестован насильник, который на протяжении восьми лет совершал развратные действия в отношении двух мальчиков. Он познакомился с ними на улице и затем в ходе дружеской беседы приглашал их к себе в квартиру. В ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение.

В Москве арестован мужчина, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух мальчиков. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении Геннадия Семенова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Понуждение к совершению иных действий сексуального характера", - сказала Иванова.

Следствием установлено, что Семенов за последние восемь лет у себя в квартире совершал развратные действия в отношении двух мальчиков 2001 и 2003 годов рождения. Он познакомился с ними на улице и в ходе дружеской беседы приглашал домой. Затем родители детей обратились с заявлением в полицию.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине планируется предъявить обвинение.

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