СМИ: спецслужбы США подтвердили часть компромата на Трампа

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Спецслужбы США частично подтвердили подлинность информации из досье о компромате на президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступила телекомпания CNN, сославшись на источники в разведывательном сообществе США.

Спецслужбы США частично подтвердили содержание доклада о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США, передает ТАСС.

По данным CNN, достоверными оказались записи о переговорах иностранных граждан, описанные в 35-страничном досье. В распоряжении канала оказались подтверждения спецслужб о времени звонков, личностях звонивших и мест, откуда совершались звонки. Содержание переговоров не раскрывается, но прочие данные, сообщают СМИ, позволяет спецслужбам "с большей уверенностью" считать досье в целом достоверным, сообщает "Интерфакс".

Между тем, Дональд Трамп заявил, что его администрация может разработать новый вариант иммиграционного указа. По словам главы Белого дома, изменения коснутся ужесточения в стране мер безопасности.

Накануне Апелляционный суд в Сан-Франциско решением трех судей заблокировал документ, предусматривающий запрет на прием беженцев в течение 120 дней и отказ на въезд на 90 дней гражданам из семи преимущественно мусульманских стран. Уже известно, что апелляционный суд выступил с предложением снова рассмотреть вопрос о законности указа Трампа в расширенном составе. Это произойдет после 16 февраля. Не исключено, что дело может быть передано в Верховный суд.

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