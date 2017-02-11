Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал информацию о том, что его якобы передадут США. О выдаче Сноудена сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Разведка США получила информацию о том, что Россия может передать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Один из источников – высокопоставленный чиновник США – проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов "выслужиться" перед Трампом.
Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа, передает "Интерфакс".
Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими", — написал он на своей странице в Twitter.
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