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Пакистан предложил России провести совместные военно-морские учения. Об этом заявил командир пакистанского флота Сайед Арифулла Хуссаини.

Пакистан предложил России принять участие в совместных военно-морских учениях. Об этом заявил командир пакистанского флота вице-адмирал Сайед Арифулла Хуссаини, передает "Интерфакс".

"Российские корабли участвуют в учениях Аман-2017. Мы пригласили Россию также принять участие в двусторонних учениях. Но это зависит от России и Пакистана. Если две страны хотят провести учения, то они их проводят",- сказал, отвечая на вопрос о том, планируется ли проведение двусторонних учений в текущем году.

Хуссаини добавил, что Пакистан открыт для взаимодействия в морском секторе со всеми.

Также вице-адмирал прокомментировал негативную позицию Индии по вопросу проведения двусторонних учений России и Пакистана. "Если Россия и Пакистан считают, что взаимодействие между нашими странами будет взаимовыгодным, они решают его продолжать. Если Индия выступает против этого, они также могут коммуницировать с нами, Россией и Пакистаном, но это их решение",- добавил он.