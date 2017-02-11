Пять безымянных Курильских островов получили имена

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять безымянных островов Курильской гряды получили названия.

Пять прежде безымянных островов Курильской гряды получили названия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Островам присвоены имена дипломата генерал-лейтенанта Деревянко К.Н, генерал-лейтенанта Гнечко А.Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А.А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И.П. и капитана дальнего плавания Щетининой А.И.

Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. Работа по присвоению названий будет продолжена.