Фонд доктора Лизы доставил в Сирию медикаменты для детей

Теги: сирия дети помощь Сирийский конфликт россия

В сирийскую провинцию Хомс российский Центр по примирению доставил более полутора тонн гуманитарных грузов. Продуктовые наборы получили нуждающиеся семьи из города Телль-Калах. Для жителей наши военные развернули мобильный медицинский пункт. Тем временем, в ведущий госпиталь Латакии Фонд доктора Лизы привез 200 килограммов медикаментов.

Ценнейший груз. В партии медикаментов, привезённых в Латакию фондом "Справедливая помощь", - 12 наименований препаратов. Все они для самых маленьких пациентов.

В арабской республике сложилась неоднозначная и, скорее, печальная ситуация. Есть, кому лечить больных. Госпиталь Тишрин работает при медицинском университете Латакии. Кроме того, очень много специалистов учились в России. Есть, где лечить. Эта больница - передовая по местным меркам, обладает отличным оборудованием. Однако лечить нечем. Сирия уже много лет под европейскими и американскими санкциями. Импорт почти отсутствует. Своя медицинская промышленность слаба. Тем более в условиях войны.

"В первую очередь нам нужны онкологические препараты. Онкология - проблема всех стран, и Сирия здесь не исключение. К сожалению, у нас высока детская заболеваемость различными формами рака. Нам нужен инсулин против сахарного диабета. Нужны медицинские приборы первой необходимости", - рассказал заведующий отделением педиатрии госпиталя Тишрин Азиз Аль-хам.

Именно с этим списком специалисты госпиталя Тишрин обратились в российский благотворительный фонд "Справедливая помощь". Руководитель фонда Елизавета Глинка откликнулась моментально. В сентябре прошлого года привезла в Латакию первую партию медикаментов и пообещала ещё.

В память о докторе Лизе в холле госпиталя горят свечи, врачи и пациенты в сквере посадили оливковое дерево - символ долголетия. Как знак продолжения её дела. В фонде действительно решили продолжать помощь сирийскому народу.

Медики подготовили для сотрудников фонда новый список необходимых лекарств. Гости в очередной раз уточнили, не требуется ли доставка пациентов на лечение в Россию. Опыт уже есть. Врачи госпиталя Тишрин ответили, что справляются сами и ежедневно доказывают это на практике. Привезённого запаса медикаментов должно хватить на продолжительное время.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, " ТВ Центр", Латакия, Сирия.

Читайте также:

Асад назвал условие присутствия военных США в Сирии

Корабли авианосной группы ВМФ вернулись в Россию из Сирии

Армия Сирии при поддержке ВКС уничтожила почти 5000 объектов ИГ