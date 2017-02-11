В России ликвидирован крупнейший наркосиндикат, организованный выходцами из Украины

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В ходе совместной операции ФСБ и полиции задержаны около 70 человек, подозреваемых в производстве и распространении запрещенных веществ. Большинство из них - граждане Украины. По оценкам следователей, годовой оборот наркосети превышал два миллиарда рублей.

Что именно скрывается в массивных кристаллах, химикам еще предстоит разгадать. А потому первый осмотр только в противогазе. Пакеты изучат в лабораториях, но уже сейчас понятно, что внушительная посылка - точно наркотики.

Сотни пачек метамфетомина уместились в хитрый тайник под сидением внедорожника. Другая партия наркотиков, но от того же адресата. Преступный синдикат "Химпром" работал с большим размахом.

"В 2015 году лицами, которые находились на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации был организован интернет-магазин "Химпром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Его годовой оборот составлял более двух миллиардов рублей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производство было поставлено на широкую ногу: лаборатории круглосуточно работали сразу в трех районах Подмосковья. Подпольные мини-фабрики, по оценкам оперативников, выдавали, в среднем, около пятисот килограммов наркотиков в неделю.

Знать название товара сотрудникам было необязательно. Участников картеля набирали по объявлению: в украинских газетах печатались вакансии курьеров, экспедиторов. Предложения получались очень заманчивыми: за работу в России работодатели обещали от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.

Инструктировали соискателей подробно. Новобранцы еще на Украине проходили конкурсный отбор: сначала их проверяли на полиграфе, потом отправляли на стажировку. И только после месячного курса наркотической химии, а заодно и основ конспирации, участники картеля приезжали в Россию варить синтетику.

Готовый товар упаковывали в килограммовые пакеты. Прятали в специальных тайниках. К месту закладок преступники выезжали всегда парами.

Распространяли зелье не только по Подмосковью. Полицейские нашли смертельные посылки в 10 регионах страны. С оптовых складов было изъято порядка четырех тонн синтетики и еще 3,5 тонны наркотических ингредиентов. Так что шансов возродить преступное производство, уверяют оперативники, у "Химпрома" нет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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