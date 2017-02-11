Власти Крыма просят продлить сроки получения лицензий для больниц и поликлиник

Теги: врач Крым медицина

Крымские власти просят продлить сроки получения лицензий для больниц и поликлиник. Разрешения на работу они должны получить до 1 октября. Но большинство медучреждений полуострова не ремонтировались со времен Советского Союза, на их модернизацию может потребоваться несколько лет.

Старый рентген - последнее, что напоминает здесь об украинском прошлом. За два года центральную больницу Симферополя полностью переоснастили. Новый томограф, аппарат УЗИ - всего почти четыреста единиц современной техники. Но что-то до сих пор на складе - помещения пока не готовы.

Руководство больницы торопится с ремонтом. До 1 октября все крымские медучреждения должны успеть получить лицензию от Росздравнадзора. Сейчас все больницы и поликлиники работают по временному разрешению.

Отделение поликлиники в обычной многоэтажке. Привычная картина для Крыма, но грубое нарушение российских нормативов. Медучреждения не могут находиться в жилом доме, а другого здания нет. И таких несоответствий - десятки. Начиная от площади помещений, заканчивая техническим оснащением.

Сегодня в Крыму работает почти полторы тысячи лечебных учреждений. Многие не ремонтировалась с советских времен. Только в прошлом году на закупку нового оборудования и капитальный ремонт старых зданий потратили полтора миллиарда рублей. Но времени и денег, чтобы подтянуть медицину до нужного уровня, не хватило.

Министр здравоохранения Крыма рассказывает, что медицину на полуострове пришлось буквально реанимировать.

"Мы сейчас даем людям то, что они никогда не имели. Бесплатное медицинское обслуживание в стационаре. Мы обеспечиваем лечением пациентов за государственные деньги. Мы строим, ремонтируем. Но за два-три года невозможно наверстать упущенное за десятилетия", - говорит министр здравоохранения республики Крым Александр Голенко.

Сейчас только каждая пятая больница или поликлиника в Крыму соответствует требованиям Росздравнадзора. Правительство уже рассматривает просьбу крымских властей продлить переходный период для медицинских учреждений полуострова. По оценкам специалистов, региону нужно семнадцать миллиардов рублей и еще несколько лет, чтобы закончить модернизацию.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр".

Читайте также:

Британские ученые приехали в Крым на раскопки

В Крыму восстанавливают Генуэзскую крепость

Тысячи туристов посетили Крым в новогодние каникулы