В Новой Зеландии еще две сотни черных дельфинов выбросились на берег

Теги: В мире животные новая зеландия

Еще около 200 дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Накануне в заливе Голден уже погибли почти 400 млекопитающих. Чтобы спасти других дельфинов, добровольцы выстраиваются вдоль береговой линии и не пускают их к берегу.

Новые случаи массового самоубийства чёрных дельфинов. У мыса Фэрруэл по неизвестным причинам на берег выбросилась крупная стая млекопитающих, около 200 особей, передает "ТВ Центр".

В спасательной операции участвуют несколько сотен волонтеров. Они укутывают выживших гриндов тканью и поливают водой, чтобы уберечь китообразных от солнца.

Накануне в заливе Голден уже погибли почти 400 млекопитающих. Чтобы спасти других дельфинов, добровольцы выстраиваются вдоль береговой линии и не пускают их к берегу.

Ситуация осложняется тем, что гибель животных привлекла в район множество акул, и спасательные работы стали небезопасными.

Читайте также:

В Новой Зеландии спасают выбросившихся на берег дельфинов

В Новой Зеландии более 400 дельфинов выбросились на берег