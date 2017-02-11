Путин: "Лыжня России" для многих служит стартом к большим победам
В субботу в большинстве российских регионов проходит "Лыжня России". Владимир Путин поприветствовал участников самого масштабного зимнего спортивного событий.
В субботу в Подмосковной Яхроме стартует "Лыжня России", самое масштабное зимние спортивное событие не только в нашей стране, но и в мире, передает "ТВ Центр".
Соревнования проходят в большинстве российских регионов. Ожидается, что в гонке примут участие более полутора миллионов человек. Многие на лыжню выйдут всей семьей.
Владимир Путин поприветствовал участников. В поздравительной телеграмме президент отметил, что эти соревнования для многих служат стартом к большим спортивным победам.
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