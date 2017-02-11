Спецслужбы США подтвердили подлинность компромата на Трампа

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В США - новый поворот в нашумевшей истории с якобы российским компроматом на Дональда Трампа. Как утверждают журналисты телеканала CNN со ссылкой на источники в спецслужбах, у разведки появились некие доказательства. Правда, ни о каких скандальных подробностях снова не сообщается.

Журналисты CNN, очевидно, рассчитывали взорвать информационную бомбу, но сенсации не вышло. Американские спецслужбы вроде как получили доказательства, что Россия собирала компромат на Дональда Трампа. Но самые пикантные подробности – о слежке за будущим президентом в номере московского отеля и его пресловутых гостьях – остались в стороне.

"Никакая из вновь изученной информации не касается непристойных обвинений в досье. Скорее, она касается разговоров между иностранными гражданами", - сообщили в эфире CNN.

На этом "разоблачения", собственно, заканчиваются. Ни фамилий чиновников, ни подробностей разговоров журналисты не раскрывают. Вероятно потому, считают в Белом доме, что раскрывать нечего. Новости CNN в администрации Трампа в очередной раз назвали "отвратительной подделкой". Удивил своих зрителей и другой телеканал – репортеры NBC заявили, что Москва якобы может выдать разоблачителя Эдварда Сноудена США. Таким образом, Россия вроде как рассчитывает наладить отношения с Западом. Сам американский шпион отреагировал на новость в свойственной манере.

"Наконец прямое доказательство того, что я не сотрудничал с российской разведкой. Никакая страна не торгует разведчиками, потому что остальные могут испугаться, что они станут следующими", - заявил Сноуден.

Кто действительно напуган, так это беженцы из стран Ближнего Востока, которые еще недавно лелеяли "американскую мечту". Накануне на борту своего лайнера Дональд Трамп заявил журналистам, что готов подписать новый указ по иммиграционной политике уже в ближайшие дни.

Еще раньше глава Белого дома ввел временный запрет на въезд в США гражданам семи арабских государств. Недовольные таким решением американцы тогда вышли на массовые акции протеста, а вот художник Ричард Барнс подошел к вопросу творчески. Стена из семи сотен рюкзаков, которые принадлежали мигрантам, теперь символизирует стену на границе с Мексикой, возведение которой уже началось.

В Белом доме авангардное искусство вряд ли оценят. Там сейчас заняты другим: переписывают текст иммиграционного указа президента, который ранее заблокировал суд. В новой администрации не устают повторять: внутренняя безопасность страны сегодня важнее, чем хваленая американская толерантность.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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