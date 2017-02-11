Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 15 человек

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Мощнейшее за последние сто лет землетрясение произошло на юге Филипинн. Погибли как минимум 15 человек, около ста получили ранения.

На юге Филиппин произошло мощнейшее за последние сто лет землетрясение, передает "ТВ Центр".

Подземные толчки - самый сильный магнитудой 6 и 7 - начались поздно вечером. Эпицентр зафиксирован недалеко от города Суригао. Как минимум 15 человек погибли. Около ста получили ранения. Но цифра уточняется, под завалами домов могут находиться люди. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Сейсмологи не исключают повторных толчков.

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