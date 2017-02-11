Три человека пострадали в результате массовой драки на проспекте Мира в Москве
Теги: драка пострадавшие Происшествие москва
В субботу рано утром у станции метро "Рижская" в Москве произошла массовая драка. Пострадали три человека, они госпитализированы.
В результате драки у станции метро "Рижская" в Москве пострадали три человека. Всего в конфликте участвовали порядка десяти человек, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Все пострадавшие были отправлены в больницу.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация о конфликте на проспект Мира, 91 поступила в субботу в 4:30 утра.
Читайте также:
Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы
Полиция задержала 6 человек после драки в центре Москвы
Турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
После массовой драки в центре Москвы госпитализированы 5 человек
В Комсомольске-на-Амуре учащийся техникума в драке зарезал подростка