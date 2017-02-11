Три человека пострадали в результате массовой драки на проспекте Мира в Москве

Теги: драка пострадавшие Происшествие москва

В субботу рано утром у станции метро "Рижская" в Москве произошла массовая драка. Пострадали три человека, они госпитализированы.

В результате драки у станции метро "Рижская" в Москве пострадали три человека. Всего в конфликте участвовали порядка десяти человек, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Все пострадавшие были отправлены в больницу.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация о конфликте на проспект Мира, 91 поступила в субботу в 4:30 утра.

Читайте также:

Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

Полиция задержала 6 человек после драки в центре Москвы

Турист из России устроил драку в самолете из-за туалета

После массовой драки в центре Москвы госпитализированы 5 человек

В Комсомольске-на-Амуре учащийся техникума в драке зарезал подростка