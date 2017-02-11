Путин предложил запретить сотрудникам ФСО сообщать в интернете о службе

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе. Внесенными поправками в закон о государственной охране также предлагается запретить служить в ФСО предпринимателям и лицам, принимающим психоактивные вещества или наркотики.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете сотрудникам органов государственной охраны размещать в интернете данные о своей службе. Об этом сообщается в документе, размещенном в субботу в Автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента, передает "Интерфакс".

В тексте пояснительной записки отмечается, что сотрудникам государственной охраны запрещается публиковать любую информацию, которая может позволить раскрыть принадлежность того или иного лица к органам государственной охраны.

Внесенными поправками в закон о государственной охране также предлагается запретить служить в Федеральной службе охраны предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики.

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