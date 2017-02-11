Порошенко рассказал о новой украинской ракете

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На Украине успешно прошли испытания новой ракеты, предназначенной для поражения наземных целей. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты. По его словам, она предназначена для поражения наземных целей, передает "Интерфакс".

"Имею хорошую новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", - написал Порошенко на свое странице в Facebook.

По словам президента, во время испытаний экипаж вертолета попал в заданные цели. "Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет. Хорошая работа, ребята", - указал Порошенко.

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