Попавшая в ДТП премьер Польши будет руководить правительством из больницы

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Госпитализированная после пятничного ДТП премьер-министр Польши пока останется в больнице под наблюдением врачей. Беата Шидло будет руководить правительством из медучреждения.

Премьер-министр Польши Беата Шидло, госпитализированная после ДТП, пока останется в больнице под наблюдением врачей и будет оттуда руководить правительством, передает "Интерфакс".

Представитель премьера Рафал Бохонек рассказал, что Шидло все еще проходит обследование, и потому останется в больнице на какое-то время. При этом он заверил, что серьезных травм она не получила и вполне может работать.

10 февраля Беата Шидло была госпитализирована из-за ДТП в городе Освенцим. Ехавший по второстепенной дороге автомобиль врезался в одну из машин правительственного кортежа. Еще одна машина из колонны, в которой ехала премьер, в результате инцидента съехала на обочину.

Это не первое ДТП, в которое попадает Шидло. В ноябре 2016 года во время ее визита в Израиль, произошло столкновение автомобилей сопровождения из ее кортежа. Врачам пришлось оказывать помощь охраннику и одному из членов делегации. Причиной аварии предположительно стало лопнувшее колесо в машине, в которой ехали сотрудники польской и израильской охраны. Сама глава Совета Министров Польши тогда не пострадала.

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