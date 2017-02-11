На Алтае собака спасла брошенного на морозе ребенка

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В одном из поселков на Алтае женщина оставила на морозе своего двухлетнего сына, а сама ушла на несколько дней. Ребенок выжил благодаря собаке, которая все это время согревала его.

На Алтае выясняют обстоятельства шокирующей истории. Жительница одного из посёлков бросила своего двухлетнего ребёнка умирать на морозе, передает "ТВ Центр".

Женщина на несколько дней ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и тёплых вещей. Мальчик выжил только благодаря собаке, которая всё это время согревала малыша. Замерзающего ребёнка случайно обнаружил сосед. Он и вызвал скорую. Сейчас за маленьким пациентом наблюдают врачи. У него сильное переохлаждение. Следствие уже возбудило против матери уголовное дело. В краевой прокуратуре настаивают на лишении родительских прав. К ответственности могут привлечь и социальные службы.

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