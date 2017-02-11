В ДТП с автобусом под Липецком погибли два человека

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В Липецкой области два человека погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей.Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения легкового автомобиля.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса Липецк - Москва и двух легковых автомобилей на 368 км федеральной автодороги М-4 "Дон" в Липецкой области погибли два человека, один пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения легкового автомобиля. В результате аварии водитель и пассажир машины ВАЗ погибли, еще один человек получил травмы и госпитализирован в лечебное учреждение. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали, передает ТАСС.

В автобусе на момент ДТП находились 11 пассажиров, они продолжили движение в Москву на другом транспортном средстве.