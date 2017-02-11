14:42, 11 февраля 2017

В Москве завершается строительство церкви в честь святого праведного Алексия Московского

Теги:  Москва  строительство  ресин  храм

Строительство церкви в честь святого праведного Алексия Московского завершается на востоке Москвы. Сейчас заканчиваются внутренние работы, в приходском доме красят стены. К Пасхе планируют изготовить резной иконостас.

На востоке Москвы завершается строительство церкви в честь святого праведного Алексия Московского, передает "ТВ Центр".

В субботу ход работ проинспектировал куратор программы "200 храмов" Владимир Ресин. Здание рассчитано на 300 прихожан. Сейчас заканчиваются внутренние работы. В приходском доме красят стены. К Пасхе планируют изготовить резной иконостас. В его оформлении будут использовать особую технику рельефного рисунка.

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