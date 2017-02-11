На "Лыжню России" вышли полтора миллиона человек

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Больше миллиона человек вышли на старт массовой гонки "Лыжня России". Приветствие участникам направил Владимир Путин, отметив, что эти соревнования для многих служат стартом к большим спортивным победам.

В субботу по всей стране больше миллиона человек вышли на старт самой массовой гонки "Лыжня России", передает "ТВ Центр".

Мероприятие проходит уже в 35-й раз. Приветствие участникам направил Владимир Путин, отметив, что эти соревнования для многих служат стартом к большим спортивным победам. По сложившейся традиции, на лыжню выходят целыми семьями. Для детей организаторы предусмотрели короткую дистанцию - всего два километра. В столичном регионе центром спортивного праздника стала подмосковная Яхрома.

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Путин: "Лыжня России" для многих служит стартом к большим победам