В Ростове-на-Дону из-за прорыва водопровода забил гейзер
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В Ростове-на-Дону произошёл порыв водовода большого диаметра. В одном из микрорайонов прорвало трубу, и на месте аварии появился настоящий гейзер.
В Ростове-на-Дону зимой образовался трёхметровый фонтан. В одном из микрорайонов прорвало трубу, и на месте аварии появился настоящий гейзер, передает "ТВ Центр".
Посмотреть на это собрались несколько десятков людей. Некоторые бросают машины прямо на дороге. Потрясённые очевидцы делятся друг с другом впечатлениями. И шутят, что в городе появился свой "термальный источник".
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