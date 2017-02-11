В Ростове-на-Дону из-за прорыва водопровода забил гейзер

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В Ростове-на-Дону произошёл порыв водовода большого диаметра. В одном из микрорайонов прорвало трубу, и на месте аварии появился настоящий гейзер.

В Ростове-на-Дону зимой образовался трёхметровый фонтан. В одном из микрорайонов прорвало трубу, и на месте аварии появился настоящий гейзер, передает "ТВ Центр".

Посмотреть на это собрались несколько десятков людей. Некоторые бросают машины прямо на дороге. Потрясённые очевидцы делятся друг с другом впечатлениями. И шутят, что в городе появился свой "термальный источник".

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