США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателей
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В МИД Казахстана сообщили, что США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателей. Также на встречу приглашены представители Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции. Очередное заседание планируется в казахстанской столице 15-16 февраля.
США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателя. Также на встречу, которая состоится 15-16 февраля, приглашены представители властей Сирии и вооруженной оппозиции. Об этом сообщает МИД Казахстана, передает "Интерфакс".
"На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США", - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в субботу.
На предстоящей встрече будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирии и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях. Кроме того, ожидается, что в ходе встречи будут приняты положения о совместной оперативной группе, согласованы дальнейшие меры по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.
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