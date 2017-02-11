Теги: сирия сша казахстан Сирийский конфликт переговоры

В МИД Казахстана сообщили, что США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателей. Также на встречу приглашены представители Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции. Очередное заседание планируется в казахстанской столице 15-16 февраля.

США будут участвовать в переговорах в Астане по Сирии в качестве наблюдателя. Также на встречу, которая состоится 15-16 февраля, приглашены представители властей Сирии и вооруженной оппозиции. Об этом сообщает МИД Казахстана, передает "Интерфакс".

"На данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США", - говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в субботу.

На предстоящей встрече будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирии и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях. Кроме того, ожидается, что в ходе встречи будут приняты положения о совместной оперативной группе, согласованы дальнейшие меры по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве.

Читайте также:

Россия рассчитывает на усиление присутствия США на переговорах в Астане

К переговорам по Сирии в Астане присоединилась Иордания

Путин поблагодарил Назарбаева за межсирийские переговоры в Астане

В Астане договорились создать механизм контроля перемирия в Сирии

В Астане завершен первый день переговоров по Сирии